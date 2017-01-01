Августовское тепло в столице
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 13:44
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- 20
В столице ясно и тепло. Горожане и гости столицы гуляют по городу. Август дарит настоящее летнее тепло.
- 20
В столице ясно и тепло. Горожане и гости столицы гуляют по городу. Август дарит настоящее летнее тепло.
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