s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Августовское тепло в столице

Августовское тепло в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
13:44
  • 20
  • 0

В столице ясно и тепло. Горожане и гости столицы гуляют по городу. Август дарит настоящее летнее тепло.

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

23 0
13:44 | LaimeLaim
Позитивные зажигающие танцы стиляг на Тверской площади
121 0
13:38 | mwr2003
Улицы Усть-Илимска затопило после сильного ливня