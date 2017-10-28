Поля с сухой травой горят в Анапе: курорты окутало дымом
- Автор:
- iPavloff
- Дата публикации:
- 13:38
-
- 22
Поля с сухой травой горят в Анапе: курорты окутало дымом.
- 22
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29
13:44 | Roman_Koval
149
28.10.2017 16:49 | ASPRUDA
Поля с сухой травой горят в Анапе: курорты окутало дымом.
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