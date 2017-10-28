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Поля с сухой травой горят в Анапе: курорты окутало дымом

Автор:
iPavloff
Дата публикации:
13:38
  • 22
  • 0

Поля с сухой травой горят в Анапе: курорты окутало дымом.

  • 22
  • 0

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