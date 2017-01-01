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На юго-востоке Москвы минувшей ночью сгорел автомобиль

Автор:
Sergey Martyn
Дата публикации:
13:38
  • 31
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В начале первого в ночи на субботу во дворе дома по адресу: Луговой проезд, д. 1/8 взорвался автомобиль с газобалонным оборудованием. Хозяин едва успел выбросить из салона какие-то пожитки, но огонь мгновенно распространился в салон и под капот и ко времени приезда пожарных огонь охватил не только его машину, но и две, стоявшие на парковке рядом. Старенькая "БМВ" пострадала не так сильно, а у нового автомобиля "Киа" сгорел весь передок.

  • 31
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Комментарии (1)

  • Sergey Martyn
    01:23
    Видео: https://www.youtube.com/watch?v=xIrgtJfXhl0
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