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Улицы Усть-Илимска затопило после сильного ливня

Автор:
mwr2003
Дата публикации:
13:38
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Прошел сильный град и ливень в Усть-Илимске. Улицы превратились в реки.

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