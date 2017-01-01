Улицы Усть-Илимска затопило после сильного ливня
- Автор:
- mwr2003
- Дата публикации:
- 13:38
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- 121
Прошел сильный град и ливень в Усть-Илимске. Улицы превратились в реки.
- 121
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20
13:44 | LaimeLaim
96
14.08 11:23 | Аноним
Прошел сильный град и ливень в Усть-Илимске. Улицы превратились в реки.
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