Пожарные самолеты производят забор воды из Черного моря для тушения пожара в Анапе
- Автор:
- Roman_Koval
- Дата публикации:
- 13:44
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- 29
Забор воды авиацией для тушения камыша на реке Анапка.
- 29
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60
13.08 15:09 | mreportertv
Забор воды авиацией для тушения камыша на реке Анапка.
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