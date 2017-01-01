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Пожарные самолеты производят забор воды из Черного моря для тушения пожара в Анапе

Автор:
Roman_Koval
Дата публикации:
13:44
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Забор воды авиацией для тушения камыша на реке Анапка.

  • 29
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