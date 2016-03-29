В микрорайоне Закамск в Перми прошёл фестиваль «Территория развлечений»

Автор: kirill1303 Дата публикации: 20:18

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В воскресенье, 19 августа, в микрорайоне Закамск (Кировский район города Перми) во второй раз на площади перед бывшим кинотектром «Экран» прошёл фестиваль «Территория развлечений». Все желающие смогли принять участие в батле «Танцы улиц» и танцевальных мастер-классах, в турните по Россфеиту и многочисленных интерактивных площадках. Весь день совершенно бесплатно работали игровые площадки: дженга, гироскуторы, мега-лего, картонная арт-стена и парк аттракционов. В рамках праздника проходили выступления творческих коллективов Перми и детская игровая программа «Территория детства». Особенно собравшимся запомнилось шоу мыльных пузырей.