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В микрорайоне Закамск в Перми прошёл фестиваль «Территория развлечений»

Автор:
kirill1303
Дата публикации:
20:18
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В воскресенье, 19 августа, в микрорайоне Закамск (Кировский район города Перми) во второй раз на площади перед бывшим кинотектром «Экран» прошёл фестиваль «Территория развлечений». Все желающие смогли принять участие в батле «Танцы улиц» и танцевальных мастер-классах, в турните по Россфеиту и многочисленных интерактивных площадках. Весь день совершенно бесплатно работали игровые площадки: дженга, гироскуторы, мега-лего, картонная арт-стена и парк аттракционов. В рамках праздника проходили выступления творческих коллективов Перми и детская игровая программа «Территория детства». Особенно собравшимся запомнилось шоу мыльных пузырей.

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