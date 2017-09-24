День рождения Чебурашки отметили в парке «Кузьминки»

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 20:17

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19 августа в парке «Кузьминки» отметили День рождения Чебурашки, праздник посвятили создателю персонажа, детскому писателю Эдуарду Успенскому. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорпарка. «Мы устраиваем праздник 19 августа - на сцене Московской усадьбы Деда Мороза соберутся сказочные персонажи, чтобы поздравить Чебурашку с Днем рождения. Также поздравлять любимого героя соберутся Театр песни «Мечта», ансамбль «Джига-дрыга» и многие другие творческие коллективы. На одной сцене встретятся хранитель Кузьминского леса, Снежная королева, Серый волк и крокодил Гена. Праздник напомнит нам о персонажах, которые всем полюбились, а в конце они выступят со словом в память известного детского писателя. Поэтому мероприятие также посвящается Эдуарду Николаевичу», - сказал собеседник агентства. В Мосгорпарке отметили, что артисты уже приступили к репетициям, когда узнали о кончине автора, однако праздник решили не отменять и посвятить создателю Чебурашки. 14 августа в Москве на 81-м году жизни скончался от рака Э.Успенский. Он известен как автор детских книг «Крокодил Гена и его друзья», «Вниз по волшебной реке», «Дядя Федор, пес и кот», «Каникулы в Простоквашино», «Колобок идет по следу».