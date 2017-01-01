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"Путешествие" сквозь года на передвижном агитационном пункте в Мэры Москвы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:17
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На улице Рождественка расположились два агитационных передвижных пункта, где волонтеры отправят вас в виртуальное путешествие по Москве с 50 по наши дни года. Взяв очки можно увидеть какой столица была в 50-е, 60-е, 90-е и какой она стала сейчас. Также волонтеры ответят на все ваши вопросы, расскажут о предвыборной программе Мэра Москвы Сергея Собянина и покажут проспекты с реализованными проектами.

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