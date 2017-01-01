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Цветочные сады приняли первых посетителей на Никольской улице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:17
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В рамках фестиваля "Цветочный джем" открылись первые сады для посетителей на Никольской улице. Дети и взрослые с интересом забираются по лестнице и осматривают какая она Никольская улица с возвышения. Живая растительность и причудливые формы оформления, притягивают любителей цветов и красивых фотографий. В каждом саду есть удобные скамейки, где можно уединится и отдохнуть.

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