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Цветочный сад на Рождественке

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:17
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В рамках фестиваля "Цветочный джем" горожане и гости столицы уже сейчас могут отдохнуть среди деревьев и цветов на улице Рождественка.

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