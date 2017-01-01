Цветочный сад на Рождественке

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 20:17

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В рамках фестиваля "Цветочный джем" горожане и гости столицы уже сейчас могут отдохнуть среди деревьев и цветов на улице Рождественка.