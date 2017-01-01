Жаркий августовский день в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 20:17

19

19 0

Пока еще солнце дарит августовское тепло горожане и гости столицы тянутся к фонтанам. Уже с понедельника в столице станет прохладнее и пойдут дожди.