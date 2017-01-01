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Жаркий августовский день в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:17
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Пока еще солнце дарит августовское тепло горожане и гости столицы тянутся к фонтанам. Уже с понедельника в столице станет прохладнее и пойдут дожди.

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