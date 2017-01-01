Жаркий августовский день в столице
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 20:17
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- 19
Пока еще солнце дарит августовское тепло горожане и гости столицы тянутся к фонтанам. Уже с понедельника в столице станет прохладнее и пойдут дожди.
- 19
Пока еще солнце дарит августовское тепло горожане и гости столицы тянутся к фонтанам. Уже с понедельника в столице станет прохладнее и пойдут дожди.
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