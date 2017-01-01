Самая длинная в Москве «Всепогорка» открылась в парке «Сокольники»
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 20:21
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В парке культуры и отдыха «Сокольники» в Восточном округе для посетителей вновь открылась «Всепогорка» — самая длинная в столице горка для катания на тюбингах. Длина склона «Всепогорки» достигает 200 метров, высота — более 12 метров. Специальное покрытие английского производства устойчиво к переменам погоды и к механическим повреждениям, поэтому горка теперь будет работать круглый год. Доставлять наверх желающих прокатиться гостей парка будут траволаторы – подъёмники движутся снизу до стартовой площадки со скоростью 0,7 метра в секунду. Траволаторы сделаны из надежных материалов и защищены от климатических и механических воздействий. Их монтаж начнётся в самое ближайшее время.
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