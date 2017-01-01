Полосы для общественного транспорта заработают с 20 августа на двух улицах на востоке столицы

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Новые участки выделенных полос для общественного транспорта заработают на двух улицах столицы 20 августа. Они обеспечат приоритет 19 маршрутам, которыми ежедневно пользуются более 121 тысячи пассажиров. На Большой Черкизовской улице появится отрезок длиной 0,9 километра. Выделенка пройдет от Халтуринской улицы до станции метро «Преображенская площадь» и обратно. А длина выделенной полосы на Стромынке (от улицы Барболина до улицы Матросская Тишина) составит 1,2 километра. Её запустят только на участке дороги в сторону области. Обе выделенных полосы станут продолжением полосы для общественного транспорта на Щёлковском шоссе. После их запуска работа маршрутов, проходящих по этим выделенным полосам, станет более стабильной.