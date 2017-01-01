s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ремонт трамвайных путей идёт на северо-востоке столицы

Ремонт трамвайных путей идёт на северо-востоке столицы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:45
  • 23
  • 0

В столице полным ходом идут работы по ремонту трамвайных путей. Самый протяжённый участок ремонта находится на северо-востоке и востоке столицы: вдоль улицы Бориса Галушкина и Ростокинского проезда. На двух улицах полностью обновят 4,5 километра трамвайных путей. Трамвайную линию огородили забором, сузив полосы для проезда автомобилей с обеих сторон проезжей части, ограничив движения автотранспорта до 40 километров в час. Вместо трамваев на данном участке пассажиры могут воспользоваться маршрутом автобуса № 011 «ВДНХ (южн.) – Богородское», который идёт вдоль трамвайных путей со всеми действующими остановками.

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
22:31 | Uwis
После установки траволатора вновь заработала "Всепогорка" в парке "Сокольники"
43 0
16.08 14:30 | LaimeLaim
В Москве вестибюль "Охотного ряда" частично закрыт на ремонт