Ремонт трамвайных путей идёт на северо-востоке столицы

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В столице полным ходом идут работы по ремонту трамвайных путей. Самый протяжённый участок ремонта находится на северо-востоке и востоке столицы: вдоль улицы Бориса Галушкина и Ростокинского проезда. На двух улицах полностью обновят 4,5 километра трамвайных путей. Трамвайную линию огородили забором, сузив полосы для проезда автомобилей с обеих сторон проезжей части, ограничив движения автотранспорта до 40 километров в час. Вместо трамваев на данном участке пассажиры могут воспользоваться маршрутом автобуса № 011 «ВДНХ (южн.) – Богородское», который идёт вдоль трамвайных путей со всеми действующими остановками.