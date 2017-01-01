Два человека пострадали в результате крупного ДТП на Большой Татарской улице в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 22:03

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19 августа вечером в столичном районе Замоскворечье произошло крупное ДТП с участием 8 единиц техники. На Большой Татарской улице столкнулись автомобили "Мерседес" и "Ниссан Альмера" - такси, которые в свою очередь развернуло и раскидало в разные стороны где они задели несколько припаркованных автомобилей. Как сообщили очевидцы, сразу после ДТП они вызвали на место все экстренные службы города. Известно, что один из пострадавших с переломами ребёр был госпитализирован. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, пожарные, бригада медиков и специалисты службы "Дорожного патруля". Движение по Большой Татарской улице в сторону Садовнического проезда полностью перекрыто. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.