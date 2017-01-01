Живые скульптуры украсили центр Москвы
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 19.08 23:04
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- 26
С пятницы по воскресенье по вечерам в центре Москвы можно будет увидеть живые скульптуры и бесплатно с ними сфотографироваться.
- 26
С пятницы по воскресенье по вечерам в центре Москвы можно будет увидеть живые скульптуры и бесплатно с ними сфотографироваться.
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