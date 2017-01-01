Живые скульптуры украсили центр Москвы

Автор: Uwis Дата публикации: 19.08 23:04

26

26 0

С пятницы по воскресенье по вечерам в центре Москвы можно будет увидеть живые скульптуры и бесплатно с ними сфотографироваться.