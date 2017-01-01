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Живые скульптуры украсили центр Москвы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19.08 23:04
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С пятницы по воскресенье по вечерам в центре Москвы можно будет увидеть живые скульптуры и бесплатно с ними сфотографироваться.

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