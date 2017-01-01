Выступление итальянских флагоносцев на площади Революции в рамках фестиваля "Времена и эпохи"

Автор: Uwis Дата публикации: 19.08 23:45

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В рамках фестиваля "Времена и эпохи" на площади Революции выступили итальянские флагоносцы.