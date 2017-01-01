Фестиваль фейерверков 2018 прошёл в Братеевском каскадном парке

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 00:25

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19 августа в Братеевском каскадном парке прошёл фестиваль фейерверков 2018. Выступили команды Словакии, Великобритании, Андорры и Греции, которые сопровождались специально созданным для фестиваля лазерным и водно-световым шоу. Фестиваль фейерверков"Ростех" крупнейший международный фестиваль пиротехнического искусства, который ежегодно проходит летом в Москве.