Фестиваль фейерверков 2018 прошёл в Братеевском каскадном парке
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 00:25
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19 августа в Братеевском каскадном парке прошёл фестиваль фейерверков 2018. Выступили команды Словакии, Великобритании, Андорры и Греции, которые сопровождались специально созданным для фестиваля лазерным и водно-световым шоу. Фестиваль фейерверков"Ростех" крупнейший международный фестиваль пиротехнического искусства, который ежегодно проходит летом в Москве.
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