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Работа площадок "Скифия Геродота" и "Античные войны" в рамках фестиваля "Времена и эпохи"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:24
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Великие армии прошлого! Римляне, греки и варвары – три военных лагеря встретятся на площадке «Античные войны». В каждом из них готовятся к новым сражениям, воспитывают воинов, готовят снаряжение и ежедневно проходят строевые учения. Посетители площадки познакомятся с бытом и культурой народов, населявших степи (к примеру, с жителям боспорского царства, с кочевыми скифами), а также с античным искусством, играми и ремеслами. В театре посмотрят классическую комедию и послушают музыку, овладеют искусством выкладывания мозаики по древним технологиям, поиграют в напольные игры, понаблюдают за работой на ткацком станке и узнают много нового.

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