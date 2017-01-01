Работа площадки "Великое посольство Петра I, 1697–1698" в рамках фестиваля "Времена и эпохи"

Автор: Uwis Дата публикации: 00:24

20

20 0

Великое посольство Петра I – одна из крупнейших дипломатических миссий того времени, путешествие по Пруссии, Саксонии, Голландии, Англии, Австрии и Польше. Вместе со свитой царя, «прорубившего окно в Европу», зрители отправятся изучать культуру европейских стран, побывают на уроках и занятиях, которые посещал сам Петр Первый (к примеру, по артиллерийскому и корабельному делу). Кроме того, освоят навыки каллиграфии и фехтования, научатся делать реверансы и поклоны по европейскому этикету.