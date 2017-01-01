Работа площадки "Север и Юг. Гражданская война, 1861–1865" в рамках фестиваля "Времена и эпохи"

Автор: Uwis Дата публикации: 00:48

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Площадка рассказывает о знаковых для Северной Америки событиях: освоении Дикого Запада, обустройстве переселенцев и, конечно же, Гражданской войне 1861–1865 годов. Зрители фестиваля попадут в небольшой американский городок: он только строится, но на почте уже можно научиться писать перьевой ручкой и запечатывать письма сургучом, в банке – послушать истории о самых известных ограблениях, а также посетить салун и поучаствовать в квестах.