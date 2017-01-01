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Григорий Служитель и Евгений Водолазкин презентовали в Санкт-Петербурге книгу "Дни Савелия"

Автор:
Leobr
Дата публикации:
20:17
  • 28
  • 2

Она — так уж сложилось — платоническая. Самая высокая из всех любовей». Евгений Германович и представил в питерском книжном магазине "Буквоед", Невский 46 - нового автора. Хотя для Григория это первая книга, но он сам рассказал, что например дневниковые записи делал с юности - вот только до публикации не доводил. Е. Водолазкин предложил Григорию исправить единственный замеченный "недостаток" - написать продолжение, переместив героев в Санкт-Петербург (что маловероятно). Поскольку в приглашении на встречу приветствовалось присутствие кошек - то такая и была замечена, по имени Жужу. Вот начало встречи и ответы на вопросы, автограф-сессия.

  • 28
  • 2

Комментарии (2)

  • Leobr
    18:24
    Григорий Служитель родился в 1983 г. в Москве. Закончил режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская Сергея Женовача), актер Студии театрального искусства, солист группы O'Casey. «Дни Савелия» — его первая книга.
    А нашел эту рукопись Евгений Водолазкин и написал предисловие:
    «Коты в литературе — тема не новая. Не буду перечислять всех, кто писал об этих священных животных, — от Кота Мурра Эрнста Теодора Гофмана и до Мури Ильи Бояшова. И вот теперь Савелий. Мы-то понимаем, что за котами всякий раз просвечивают человеки. Герои Служителя — кто бы они ни были, коты или люди — настоящие. Одинокие и страдающие, смеющиеся и любящие. Любовь в этом романе заслуживает особых слов. Она — так уж сложилось — платоническая. Самая высокая из всех любовей».
  • Leobr
    18:25
    Самая высокая из всех любовей».
    Евгений Германович и представил в питерском книжном магазине "Буквоед", Невский 46 - нового автора. Хотя для Григория это первая книга, но он сам рассказал, что например дневниковые записи делал с юности - вот только до публикации не доводил. Е. Водолазкин предложил Григорию исправить единственный замеченный "недостаток" - написать продолжение, переместив героев в Санкт-Петербург (что маловероятно). Поскольку в приглашении на встречу приветствовалось присутствие кошек - то такая и была замечена, по имени Жужу. Вот начало встречи и ответы на вопросы, автограф-сессия.
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