Григорий Служитель и Евгений Водолазкин презентовали в Санкт-Петербурге книгу "Дни Савелия"

Автор: Leobr Дата публикации: 20:17

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Она — так уж сложилось — платоническая. Самая высокая из всех любовей». Евгений Германович и представил в питерском книжном магазине "Буквоед", Невский 46 - нового автора. Хотя для Григория это первая книга, но он сам рассказал, что например дневниковые записи делал с юности - вот только до публикации не доводил. Е. Водолазкин предложил Григорию исправить единственный замеченный "недостаток" - написать продолжение, переместив героев в Санкт-Петербург (что маловероятно). Поскольку в приглашении на встречу приветствовалось присутствие кошек - то такая и была замечена, по имени Жужу. Вот начало встречи и ответы на вопросы, автограф-сессия.