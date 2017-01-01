s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Один человек погиб при пожаре на северо-востоке столицы

Один человек погиб при пожаре на северо-востоке столицы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:11
  • 102
  • 0

Под утро 20 августа на северо-востоке столицы по адресу: ул. Илимская, д. 6, произошёл пожар. Загорелась квартира на 9-м этаже. К прибытию первых пожарных расчётов наблюдалось открытое горение с двух сторон дома. Пожарными 22 человека были эвакуированы, еще 17 - спасены. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в квартире. К сожалению, во время разбора завалов в квартире нашли тело погибшей хозяйки. Причины и обстоятельства возникновения пожара предстоит установить.

  • 102
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

40 0
09:10 | Max_019
Мобильный пункт вакцинации от гриппа начал работу у станции метро «Белорусская»
68 0
19.08 13:44 | Roman_Koval
Пожарные самолеты производят забор воды из Черного моря для тушения пожара в Анапе
284 1
18.08 09:37 | Max_019
Автомобиль каршеринга вылетел с дороги на Алтуфьевском шоссе в Москве
48 0
19.08 13:38 | iPavloff
Поля с сухой травой горят в Анапе: курорты окутало дымом