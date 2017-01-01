Один человек погиб при пожаре на северо-востоке столицы

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Под утро 20 августа на северо-востоке столицы по адресу: ул. Илимская, д. 6, произошёл пожар. Загорелась квартира на 9-м этаже. К прибытию первых пожарных расчётов наблюдалось открытое горение с двух сторон дома. Пожарными 22 человека были эвакуированы, еще 17 - спасены. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в квартире. К сожалению, во время разбора завалов в квартире нашли тело погибшей хозяйки. Причины и обстоятельства возникновения пожара предстоит установить.