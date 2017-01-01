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Ночной велопробег состоялся в Чебоксарах

Автор:
Хораськин Андрей
Дата публикации:
20:17
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Ночной велопробег состоялся в Чебоксарах. В нем принило участие около 1000 горожан.

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