Ночной велопробег состоялся в Чебоксарах
- Автор:
- Хораськин Андрей
- Дата публикации:
- 20:17
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- 16
Ночной велопробег состоялся в Чебоксарах. В нем принило участие около 1000 горожан.
- 16
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02.01 16:27 | Алексей Костюченко
Ночной велопробег состоялся в Чебоксарах. В нем принило участие около 1000 горожан.
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