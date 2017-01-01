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В Чебоксарах отметили день города

Автор:
Хораськин Андрей
Дата публикации:
11:17
  • 22
  • 1

Несколько тысяч человек отметили День города Чебоксары.

  • 22
  • 1

Комментарии (1)

  • Хораськин Андрей
    07:09
    хотел добавить. Местная газета Про Город наградила меня как лучшего нардного корреспондента . СПАСИБО .
    https://vk.com/progorod21?w=wall-23951627_1461143
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