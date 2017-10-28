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Мобильный пункт вакцинации от гриппа начал работу у станции метро «Белорусская»

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:10
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С 20 августа Департаментом здравоохранения города Москвы проводится масштабная кампания по вакцинации против гриппа, в рамках которой все жители столицы смогут бесплатно сделать прививку против гриппа современной вакциной. Сделать прививку можно в поликлинике, возле станций метро и МЦК, в МФЦ и некоторых торговых центрах. Время работы пунктов, в основном, пн - пт с 8:00 до 20:00, сб. с 9:00 до 18:00, вс. с 9:00 до 16:00. Вакцинация от гриппа производится только с письменного согласия граждан РФ, достигших 18 лет. При себе нужно иметь паспорт.

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