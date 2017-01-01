Серьезное ДТП произошло на Симферопольском шоссе под Москвой

Автор: denis947 Дата публикации: 16:46

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Серьезное ДТП произошло под Москвой. На Симферопольском шоссе столкнулись три автомобиля - грузовик и два легковых автомобиля. В результате столкновения грузовик вылетел с дороги и въехал в лес, а легковые машины разбросало по проезжей части. Аварич произошла в районе деревни Боброво. В результате ДТП четыре человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. На месте работают экстренные службы, устанавливаются обстоятельства аварии. Движение в сторону Москвы сильно затруднено.