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Серьезное ДТП произошло на Симферопольском шоссе под Москвой

Автор:
denis947
Дата публикации:
16:46
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Серьезное ДТП произошло под Москвой. На Симферопольском шоссе столкнулись три автомобиля - грузовик и два легковых автомобиля. В результате столкновения грузовик вылетел с дороги и въехал в лес, а легковые машины разбросало по проезжей части. Аварич произошла в районе деревни Боброво. В результате ДТП четыре человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. На месте работают экстренные службы, устанавливаются обстоятельства аварии. Движение в сторону Москвы сильно затруднено.

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