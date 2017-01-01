Арт-объекты и качели установили к Дню города на Зубовском бульваре
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 17:28
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- 23
К Дню города у станции метро "Парк Культуры" установили арт-объекты лавочки и качели.
- 23
К Дню города у станции метро "Парк Культуры" установили арт-объекты лавочки и качели.
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