В столице пасмурно и начинает холодать
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 17:28
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- 29
В столице во второй половине дня спряталось солнце, по небу стали плыть низко облака, поднялся ветер и стало прохладно.
- 29
В столице во второй половине дня спряталось солнце, по небу стали плыть низко облака, поднялся ветер и стало прохладно.
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