В столичном метрополитене начали устанавливать новые автоматы по продаже билетов

Автор: Uwis Дата публикации: 19:39

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В столичном метрополитене начали устанавливать новые автоматы по продаже билетов. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Автоматы с расширенным функционалом могут стать полноценной заменой кассовых окон. Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что в новых автоматах можно будет купить "Тройку", записать на нее все типы билетов, а также приобрести билеты "Единый" на одну, две, 20 и 40 поездок. Также с помощью терминалов можно пополнить социальные карты студента, школьника и ординатора. Автоматы будут принимать как наличные, так и банковские карты. Экраны новых устройств больше, чем у аппаратов 2011–2012 годов выпуска. При покупке билета в автоматах пассажиры могут выбрать русский или английский язык. Всего в рамках тестового периода поставят 20 таких автоматов. Первые 11 устройств уже появились на станциях "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии, "Комсомольская" и "Курская" Кольцевой линии. До конца августа в подземке установят еще девять таких аппаратов.