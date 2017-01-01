Полностью обновленная площадка скейт-парка в парке "Сокольники" уже принимает экстремалов

Автор: Uwis Дата публикации: 20.08 22:52

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Среди элементов, расположенных в зоне скейт-парка: радиус, скат, радиусная горка, два малых ската, стартовые зоны трех типов, комбинированный флайбокс с пирамидой, радиусные вылеты двух типов, радиусная пирамида, радиусный скат, лестница, радиусная разгонная горка с двумя изломами и перила трех разновидностей. Все объекты размещены на твердом покрытии без нанесения ущерба зеленым насаждениям. Общая площадь скейт-парка составляет почти 1500 м2. Площадка представляет собой обособленный самостоятельный полноценный спортивный объект активного досуга, расположенный на открытом воздухе, предназначенный для занятий экстремальными видами спорта.