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Работа площадки "Советский Культпросвет, 1920–1930" в рамках фестиваля "Времена и эпохи"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:05
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В начале XX века в стране развернулась широкая кампания по ликвидации безграмотности населения, образовательной и культурной деятельности. Просвещение перестало быть привилегией отдельных социальных слоев и стало достоянием каждого. Площадка посвящена этой идее и рассказывает о ней через ликбезы, плакаты, агитационные стихи, кино и многое другое.

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