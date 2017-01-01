Работа площадки "Советский Культпросвет, 1920–1930" в рамках фестиваля "Времена и эпохи"
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 00:05
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- 16
В начале XX века в стране развернулась широкая кампания по ликвидации безграмотности населения, образовательной и культурной деятельности. Просвещение перестало быть привилегией отдельных социальных слоев и стало достоянием каждого. Площадка посвящена этой идее и рассказывает о ней через ликбезы, плакаты, агитационные стихи, кино и многое другое.
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