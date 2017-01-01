Работа площадки "Эклектика революции, 1914–1917" в рамках фестиваля "Времена и эпохи"

Автор: Uwis Дата публикации: 00:08

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Буденовка — знаменитый головной убор военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии. С ней она обычно ассоциируется. Неизвестно точно, кто и когда ее придумал: в царской России или уже в советской. Историю создания можно узнать на площадке-выставке «Эклектика революции». Она рассказывает о переходном периоде в эволюции униформы и воинского снаряжения от Русской императорской армии к Красной и Белой – через призму взаимного проникновения стилей, использования единых и уникальных предметов обмундирования, некоторые из которых производились за границей.