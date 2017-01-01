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Работа площадки "От Москвы до Парижа, 1812–1814" в рамках фестиваля "Времена и эпохи"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:43
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Площадка иллюстрирует противостояние русской и французской армий. В центре находится «фронт» — военные смотры, маневры, инсценировки. В походных лагерях русских и французов воссоздан военный быт: муштра на плацу, полковая кузница и кухня, маркитанты, немудреные солдатские развлечения. Отдельная экспозиция посвящена народному сопротивлению, которую вели партизаны, народные мстители и другие ополченцы — они расскажут о своей роли в наполеоновских войнах.

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