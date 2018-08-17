В Санкт-Петербурге попрощались с актрисой и поэтессой Г. П. Красилич-Кролевец

Автор: Leobr Дата публикации: 00:52

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Грустный репортаж... Два года назад, снимая https://www.mreporter.ru/reports/171262 репортаж о фронтовике П. А. Кролевце, вместе с известным певцом и композитором Валентином Иващенко я побывал в гостях у Павла Андриановича и его жены Гали Петровны Красилич-Кролевец. Это не опечатка - её имя "Гали" означает "счастливая"... И вот читаю некролог: "С прискорбием сообщаем, что 16 августа 2018 года на 93-м году ушла из жизни наша коллега, замечательная писательница Гали Павловна Красилич-Кролевец. Рождённая в семье актёров, Галли Павловна и сама стала профессиональной актрисой, в её багаже — киевские театральная студия и консерватория. После переезда в Ленинград работала в Ленконцерте, тода же расцвел и еще один талант Галли Павловны — поэтический. Стали выходить в свет ее стихи для детей и переводы. Душевная, теплая, неравнодушная, она всегда была образцом для близких, друзей и коллег. Скорбим в связи с кончиной Галли Павловны, выражаем соболезнование родным и близким. Многонациональный союз писателей Санкт-Петербурга." Похоронили Г. П. Красилич-Кролевец в Санкт-Петербурге на Смоленском православном кладбище. Предлагаю также прижизненную съемку (видео В. Иващенко 2004 г.) и совместное 2016 год. ...Будет жить в небесах Новой яркой звездою, Жить в родных и друзьях И зимой, и весною... (из стихотворения Г. Фёдоровой 17.08.2018 г).