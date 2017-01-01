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Мусульмане прибывают в мечеть "Ярдям" на праздник Курбан-Байрам

Автор:
Max_019
Дата публикации:
06:00
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21 августа у мусульман большой праздник - Курбан-байрам. Отмечается праздник в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и длится 2-3 дня. На северо-востоке столицы мусульмане с раннего утра идут в мечеть «Ярдям» на улице Хачатуряна на праздничный намаз, который начнётся в 7 утра. Во время Курбан-байрама верующие приносят в жертву барана или другой крупный рогатый скот. Однако, в черте города это делать запрещено. Для этих целей выделены площадки в Московской области. До окончания мероприятия частично перекрыта улица Хачатуряна. Сотрудники полиции следят за порядком.

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