Сильный ливень обрушился на поселок Сазоново в Вологодской области
- Автор:
- gen
- Дата публикации:
- 10:58
-
- 35
Сильный ливень обрушился на поселок Сазоново в Вологодской области.
- 35
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67
15.08 13:09 | grinpavel2033
95
05.05 10:35 | gen
Сильный ливень обрушился на поселок Сазоново в Вологодской области.
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