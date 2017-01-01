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Сильный ливень обрушился на поселок Сазоново в Вологодской области

Автор:
gen
Дата публикации:
10:58
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Сильный ливень обрушился на поселок Сазоново в Вологодской области.

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