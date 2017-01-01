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В Красноярском крае полыхает тайга

Автор:
Mariya.86
Дата публикации:
10:24
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Пожар под Ангарском Богучанского р-она Красноярского края. Горит тайга.

  • 38
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