В Красноярском крае полыхает тайга
- Автор:
- Mariya.86
- Дата публикации:
- 10:24
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- 38
Пожар под Ангарском Богучанского р-она Красноярского края. Горит тайга.
- 38
Пожар под Ангарском Богучанского р-она Красноярского края. Горит тайга.
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