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Ежедневный выпуск программы "Вести.net - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 21 августа 2018 года

Автор:
MR_Denis
Дата публикации:
10:57
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21 августа на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы Вести.net - Мобильный репортёр.
В программу, показанную в эфире вошли самые актуальные новости IT - технологий и шокирующие кадры событий, произошедших в России и в мире.

Напоминаем, что суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадают в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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