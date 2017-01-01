"Московский авиационный центр" провел масштабные учения по тушению пожаров и эвакуации людей с помощью вертолетов

Автор: denis947 Дата публикации: 13:25

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В столичном регионе в преддверии Дня воздушного флота, который в этом году отмечался в России 19 августа, пилоты "Московского авиационного центра" показали, как именно они работают в условиях ЧС. Три вертолета прибыли на подмосковный тренировочный полигон, чтобы тушить пожары, разбирать завалы и эвакуировать пострадавших. Были Технические продемонстрировали возможности трех вертолетов: двух пожарных Ка-32А и одного медицинского ВК117С-2.

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181 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211724

Экипаж пожарного вертолета Ка-32А, который оснащен уникальной системой вертикального, горизонтального и бокового пожаротушения, продемонстировал работу по тушению условного возгорания в лесном массиве. Вертолет Ка-32А способен осуществить забор воды из любого водоема с помощью шланга. Баки, объемом три тонны, заполняются всего за 18 секунд. В ходе тушения условного возгорания экипаж вертолета применил все типы пожаротушения с помощью "пушки", а также осуществил сброс воды через специальные створки, такой тип тушения наиболее эффективен и применяется при тушении больших очагов возгорания, например складов, ангаров или лесных массивов.Один из вертолетов "Ка-32А", стоящих на вооружении "Московского авиационного центра" оснащен гидравлическим захватом “Грапл”. Он применяется для растаскивания завалов или, например, автомобилей во время крупных аварий. Командир летного отряда ГКУ "МАЦ" Вячеслав Ивлиев в ходе учений рассказал, что с помощью гидравлического захвата можно растаскивать тяжелые бревна и конструкции. Действия пилотов с системой “Грапл” приравниваются к высокому мастерству. После уже идут строительно-монтажные работы, которые считаются в вертолетной авиации наивысшим пилотажем. Длина троса составляет 30 метров, грузоподъемность — пять тонн, время сжатия предмета захватом - восемь секунд. Работа считается "ювелирной", учитывая размеры механизма и бревен. Тем не менее пилот должен зафиксировать вертолет в определенной точке и не двигаться, а оператор системы — дистанционно захватить предмет.Следующей свои возможности демонстрировала авиамедицинская бригада санитарного вертолета. В ее составе два пилота и три врача, в том числе Центра экстренной медпомощи (ЦЭМП). Вертолет ВК117С-2 — это настоящая воздушная реанимация. Он небольшого размера, но оснащен всем необходимым медицинском оборудованием. Здесь даже есть диэлектрический пол, который позволяет во время полета «запускать» сердце пострадавшему и оказывать всю необходимую помощь. В ходе учений бригада медицинского вертолета ВК117С-2, отработала сценарий эвакуации пострадавшего с природной территории. По легенде, девушку укусила змея, что вызвало анафилактической шок. Вертолет прибыл к месту вызова в течение 10 минут и приземлился около пострадавшей. Врачи авиамедицинской бригады измерили давление, надели кислородную маску и поставили капельницу. Затем на носилках занесли в вертолет и эвакуировали. Все очень быстро, слаженно и профессионально.Ежедневно в круглосуточном режиме в Москве дежурят три санитарных вертолета и два пожарных. Впервые круглосуточное дежурство запустили в преддверии чемпионата мира по футболу.Сегодня санитарная авиация Москвы занимает лидирующие позиции в России. Вертолеты Московского авиационного центра совершают до 10 вылетов в день и не просто доставляют людей в больницы, а оказывают им квалифицированную медицинскую помощь уже во время полета. За все время работы авиамедицинских бригад в столице было спасено более пяти тысяч человек.