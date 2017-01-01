Ливень с шквалистым ветром прошёл на востоке Москвы
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 15:49
-
- 34
Ливень и шквалистый ветер прошёл на востоке столицы, об этом ранее сообщало МЧС.
- 34
Ливень и шквалистый ветер прошёл на востоке столицы, об этом ранее сообщало МЧС.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)