Сильный дождь прошел в северо-восточном округе столицы
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 16:59
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- 29
Проливной дождь прошел на северо=востоке столицы, лило как из ведра.
- 29
Проливной дождь прошел на северо=востоке столицы, лило как из ведра.
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