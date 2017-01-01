Крысы захватили жилой дом в Москве

Автор: terradus Дата публикации: 12:05

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Вернувшись вечером с работы застал следы борьбы с крысами. Разбитый потолок подъезда, и обильное количество крысиных фекалий не сравнятся с тем мерзким запахом, который невозможно передать на видео. Неоднократно поступали жалобы жильцов на полчища крыс, и зловония в подъезде. Во время борьбы с ними были разрушены гнезда. Со слов работника такая тенденция наблюдается в каждом подъезде 18 дома по улице Кухмистерова.