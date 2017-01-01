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Крысы захватили жилой дом в Москве

Автор:
terradus
Дата публикации:
12:05
  • 204
  • 2

Вернувшись вечером с работы застал следы борьбы с крысами. Разбитый потолок подъезда, и обильное количество крысиных фекалий не сравнятся с тем мерзким запахом, который невозможно передать на видео. Неоднократно поступали жалобы жильцов на полчища крыс, и зловония в подъезде. Во время борьбы с ними были разрушены гнезда. Со слов работника такая тенденция наблюдается в каждом подъезде 18 дома по улице Кухмистерова.

  • 204
  • 2

Комментарии (2)

  • terradus
    21.08 17:24
    В кадре ул. Кухмистерова д. 18 подъезд #1.
    имеется 2ое видео (на следующий день утром), со съемками улицы и таблички дома.

    С телефона не смог проставить теги (при попытке ввода требует пароль и его ввод не приносит никакого результата)

    Был в шоке от того, что такая проблема в Москве существует. Жил в разных городах но такого не видел. Впрочем возможно что неблагополучный район.
  • terradus
    21.08 21:20
    то то возле швабры - это все крысиный кал, и его никто не убирает уже 2ые сутки.
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