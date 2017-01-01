Посещение мастерской проекта "Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:12

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В рамках предстоящего Международного православного молодёжного форума журналисты и блогеры смогли посетить мастерскую проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Волонтерское движение существует 11 лет, за это время было проведено 270 экспедиций и обследовано 350 храмов и часовен в Архангельской и Вологодской областях, республиках Карелия и Коми. Любой желающий может помочь в восстановлении и реставрации деревянных храмов, тем самым сделать свой небольшой вклад в культуру и духовность нашей страны. Как рассказал основатель и руководитель движения добровольцев-реставраторов, протоиерей Алексей Яковлев (настоятель Храма преподобного Серафима Саровского в Раеве ) участники движения на неделю попадают совсем в другой мир, где нет привычных удобств, а есть красивая природа и храмы русского зодчества, которые необходимо реставрировать и предотвратить разрушение. Окунувшись на неделю в мир труда и помощи деревянным храмам, люди узнают друг друга лучше, чем в многомиллионном городе и уже создано около 40-ка семей, рождены 28 детей. В мастерской проекта, был представлен процесс изготовления деревянных куполов и лемеха(«русская черепица», декоративный элемент покрытия купола). Плотник-реставратор, преподаватель Школы плотницкого мастерства Владимир Казаков наглядно показал, как изготавливается вручную лемех и как он потом прикрепляется к куполу. Как происходит уникальные процессы плотницкого ремесла : рубка, обтесывание заготовки для лемеха.