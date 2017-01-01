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На Лужнецкой набережной перевернулся "КамАЗ"

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:44
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21 августа на территории спорткомплеска "Лужники" произошло ДТП. На Лужнецкой набережной опрокинулся грузовик "КамАЗ". ЧП произошло под Лужнецким метромостом. По одной из версий, во время совершения разгрузки краном-манипулятором, произошел крен, что привело к опрокидыванию грузовика. На место ЧП прибыли пожарные и сотрудники ГИБДД. На месте выяснилось, что в результате ДТП никто не пострадал, разлития ГСМ также не произошло. Грузовик будет извлечён из под моста и поставлен на колёса силами работников спортивного комплекса.

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