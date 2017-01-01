На Лужнецкой набережной перевернулся "КамАЗ"
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 18:44
-
- 93
21 августа на территории спорткомплеска "Лужники" произошло ДТП. На Лужнецкой набережной опрокинулся грузовик "КамАЗ". ЧП произошло под Лужнецким метромостом. По одной из версий, во время совершения разгрузки краном-манипулятором, произошел крен, что привело к опрокидыванию грузовика. На место ЧП прибыли пожарные и сотрудники ГИБДД. На месте выяснилось, что в результате ДТП никто не пострадал, разлития ГСМ также не произошло. Грузовик будет извлечён из под моста и поставлен на колёса силами работников спортивного комплекса.
- 93
Комментарии (0)