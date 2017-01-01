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Упавшее дерево повредило два автомобиля на севере столицы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:33
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Ближе к вечеру 21 августа во время непогоды на севере столицы произошло происшествие. У дома 25, корпус 4 по Бескудниковскому бульвару на припаркованные у дома автомобили упало дерево. Повреждёнными оказались два автомобиля: "Мазда" и "Субару". Прибывшие к месту ЧП коммунальные службы распилили дерево. Автомобили получили различные повреждения: оказались разбиты капот и лобовое стекло.

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