Упавшее дерево повредило два автомобиля на севере столицы

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Ближе к вечеру 21 августа во время непогоды на севере столицы произошло происшествие. У дома 25, корпус 4 по Бескудниковскому бульвару на припаркованные у дома автомобили упало дерево. Повреждёнными оказались два автомобиля: "Мазда" и "Субару". Прибывшие к месту ЧП коммунальные службы распилили дерево. Автомобили получили различные повреждения: оказались разбиты капот и лобовое стекло.