Упавшее дерево повредило два автомобиля на севере столицы
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 20:33
-
- 28
Ближе к вечеру 21 августа во время непогоды на севере столицы произошло происшествие. У дома 25, корпус 4 по Бескудниковскому бульвару на припаркованные у дома автомобили упало дерево. Повреждёнными оказались два автомобиля: "Мазда" и "Субару". Прибывшие к месту ЧП коммунальные службы распилили дерево. Автомобили получили различные повреждения: оказались разбиты капот и лобовое стекло.
- 28
Комментарии (0)