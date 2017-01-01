Переменная облачность и сильный порывистый ветер сегодня в столице
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 14:31
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- 16
Переменная облачность и сильный порывистый ветер сегодня в столице, довольно тепло.
- 16
Переменная облачность и сильный порывистый ветер сегодня в столице, довольно тепло.
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