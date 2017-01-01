Журналистам показали производство арт-объектов для празднования Дня города

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:46

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В этом году столица отметит свой 871-й День Рождения 8 и 9 сентября. Центральные улицы украсят более 50-ти 3D арт-объектов, стилизованных под танцовщиц известных на весь мир «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Благодаря «Русским сезонам» мир смог открыть для себя русский балет, русских художников и русскую музыку. В подмосковном городе Мытищи уже сейчас приступили к изготовлению 32-х объемных фигур в костюмах, по эскизам известных художников. На производстве происходит полный цикл: эскиз, печать фигуры на 3D-принтере, сборка, шлифовка и покраска. Каждый арт-объект печатается на 3D-принтере с рабочей областью 1,2 х 1,5 х1,8 м, со скоростью 35 см в час по оси Z. Каждый арт-объект имеет высоту 2,1 метра печатается фрагментами, а уже потом собирается воедино, потом его шлифуют и уже потом производится покраска. Все объекты антивандальные не бояться ни дождей, не сильных ветров.