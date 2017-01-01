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Здание Ховринской больницы на севере Москвы готовят к сносу

Автор:
denis947
Дата публикации:
17:46
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В Москве готовят к сносу здания Ховринской недостроенной больницы, территорию которой планируют использовать под программу реновации. Московские власти собираются построить на этом месте порядка двухсот квадратных метров нового жилья. Ховринская больница находится на ул. Клинская, вл. 2. Ее начали строить в 1980 году по нестандартному проекту - в виде треугольного креста с разветвлениями на концах. На месте недостроенных корпусов больницы возведут жилой квартал площадью почти 350 тыс. кв. метров, из них 294,1 тыс. «квадратов» составит жилье. Все дома будут оснащены одноуровневыми подземными парковками. Строительство планируется завершить к 2020 году.

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  • 1

Комментарии (1)

  • reporterA94
    21:37
    Духам и призракам это не понравится !
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