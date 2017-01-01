В Чебоксарах ко Дню города торжественно открыли разваливающейся стадион

Автор: planet Дата публикации: 22.08 21:49

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Активисты ОНФ в Чувашии считают небезопасным вновь реконструированный стадион «Спартак» в Чебоксарах.

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62 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211767

Представители Общероссийского народного фронта в Чувашской Республике накануне празднования Дня города обследовали открываемый после реконструкции стадион «Спартак». В ходе мониторинга его состояния общественники выявили серьезные строительные дефекты, о которых оперативно сообщили в муниципалитет и надзорные органы. Однако представители администрации города Чебоксары и ДЮСШ «Спартак» проигнорировали данное обращение и, в нарушение норм безопасности, провели спортивно-массовое мероприятие.«Очередной вопиющий случай в Чувашии, когда власти халатно и безответственно отнеслись к выполнению своих обязанностей по контролю за завершением работ на значимом объекте и оперативно не отреагировали на тревожный сигнал общественности. Именно такое равнодушие приводит к случаям, аналогичным ситуации с завязшим в грязи на недавно благоустроенной детской площадке мальчике в городе Цивильск», - отметила член Центрального штаба Народного фронта Светлана Калинина.Первый футбольный матч на обновленном стадионе состоялся накануне. По оценке муниципалитета, на мероприятии присутствовало около 600 болельщиков. Несмотря на замечания активистов Народного фронта никаких мер по обеспечению безопасного пребывания нескольких сот зрителей на стадионе предпринято не было: болельщики были допущены на западную трибуну, где ранее общественники выявили серьезные строительные недоделки.Среди дефектов, на которые обратили внимание эксперты ОНФ в Чувашии, – значительный проем между реконструированной и нереконструированной частями трибун, над которым расположены ряды кресел; торчащие элементы арматуры; отсутствие перил и ограждений на лестницах и трибунах.«В этой ситуации у нас возникает несколько вопросов. Во-первых, если объект сдан в эксплуатацию, то почему принят с такими грубейшими нарушениями, как внушительные разломы в местах сопряжения реконструированной центральной и нереконструированными левой и правой частями трибун. Во-вторых, если работы на строительном объекте не завершены, то по какой причине во время проведения мероприятия на западной трибуне не было ограждений для предотвращения возникновения несчастных случаев», - прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Чувашии Игорь Дорофеев.